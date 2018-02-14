"موبايلي" تنجح في رفع مبيعاتها الربعية لأول مرة خلال عامين

أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، عن نتائجها السنوية لعام 2017م، وقد أظهرت نتائج الربع الرابع نموًّا في الإيرادات لأول مرة خلال عامين لتصل إلى 2,826 مليون ريال سعودي مقارنة بالربع السابق عند 2,806 مليون ريال، بينما أظهرت النتائج السنوية للعام 2017م انخفاضًا في الإيرادات لتصل إلى 11,531 مليار ريال، بالمقارنة مع 12,569 مليار ريال للعام 2016م، ويرجع ذلك إلى التغيرات الاقتصادية العامة والتغيرات التنظيمية المختلفة المتعلقة بقطاع الاتصالات.

كما نجحت الشركة خلال العام 2017 في تحقيق تحسن ملحوظ في التدفق النقدي التشغيلي (الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة- النفقات الرأسمالية)، حيث بلغ 1.378 مليار ريال سعودي في العام 2017م بالمقارنة مع 857 مليون ريال سعودي لعام 2016م، بزيادة قدرها 61% برغم انخفاض الإيرادات السنوية وصافي الخسارة مما يمكن الشركة من اكتساب مرونة كافية لسداد التزاماتها وتمويل نموها.

وقد نجحت الشركة في رفع كفاءتها التشغيلية عن طريق خفض عديد من المصروفات وتحقيق وفورات نتيجة إعادة التفاوض في بعض العقود، ما مكنها من رفع ربحيتها قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) بشكل طفيف من 903 في الربع الثالث للعام 2017 وحتى 911 مليون ريال في الربع الرابع من العام 2017م مع الحفاظ على استقرار نسبة هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA)؛ حيث انخفضت بشكل طفيف لتصل إلى 32.1% في عام 2017م، بالمقارنة مع 32.4% لعام 2016م. كما أظهرت النتائج السنوية لعام 2017م خسائر صافية بمبلغ 708.9 مليون ريال سعودي مقارنة بخسائر بلغت 213.6 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق نتيجة لانخفاض الإيرادات السنوية بـ١.٢ مليار، نتيجة للضغوطات الاقتصادية والتنظيمية إضافة إلى ارتفاع الإهلاك وتكلفة التمويل.

وفي إطار سعي الشركة للحفاظ على هيكل تمويلي مستقر، تمكّنت موبايلي من تخفيض مديونيتها للدائنين بمبلغ 1,305 مليون ريال سعودي، ما أسهم في تحسن الموقف المالي للشركة بشكل كبير مقارنة بالأعوام السابقة.

أما في ما يتعلق بتطوير شبكة الاتصالات لديها، فقد قامت الشركة في إطار خطتها الاستراتيجية RISE، بالبدء في مشروع تطوير شبكتها والبنية التحتية لتقنية المعلومات لديها مع شركات عالمية، ما سيكون له أثر إيجابي كبير على تجربة العملاء وقدرة الشبكة على استيعاب عملاء جدد، واحتواء الزيادة المضطردة في استهلاك البيانات من عملاء الشركة.

كما نجحت شركة موبايلي في الحصول على أطياف ترددية إضافية في نطاقي 800 و1800 ميجاهرتز، وذلك من خلال مشاركتها في المزادين اللذين نظمتهما هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتاريخي 6 يونيو 2017م، و11 فبراير 2018 على التوالي. وسيمكن ذلك موبايلي من زيادة سعة وقدرة شبكتها، ما يعطي الشركة القدرة على مواكبة الاستخدام المتزايد للبيانات، ورفع مستوى أداء الخدمات المقدمة لمستخدمي الشبكة كما يسهم في احتواء المصاريف الرأس مالية المستقبلية ويمهد لجاهزية الشبكة لاحقًا لخدمات الجيل الخامس.

كما تعمل موبايلي حاليًا لتطوير بنيتها التحتية؛ حيث أنها تمتلك أكبر مراكز البيانات في المنطقة وشبكة ألياف بصرية FTTX واسعة الانتشار، كما تعمل موبايلي على تطوير تقنيات النطاق العريض الأخرى، ما يؤكد استعدادها للمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التحول الرقمي للمملكة.