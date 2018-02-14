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تجديد حبس عامل هتك عرض طفلة داخل دورة مياه مسجد بالشرقية

الأربعاء 14/فبراير/2018 - 11:23 ص
تجديد حبس عامل هتك عرض طفلة داخل دورة مياه مسجد بالشرقية
صورة أرشيفية
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إسلام علي وسمر السيد
 
أصدرت نيابة منيا القمح العامة بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا تجديد حبس مبيض محارة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بهتك عرض طفلة داخل دورة مياه أحد المساجد بدائرة المركز.

كان اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، تلقى إخطارًا من الرائد أحمد حسن، رئيس مباحث منيا القمح، يفيد بورود بلاغًا من والد الطفلة "ج" 5 سنوات، يتهم فيه جاره "ع.م" 37 سنة، مبيض محارة، بهتك عرض طفلته داخل دورة مياه مسجد القرية، فيما تم ضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9003 جنح منيا القمح لسنة 2018.

وتبين أن الطفلة كانت تلهو أمام المسجد مع الأطفال يوم الواقعة، فيما أقدم المتهم على استدراجها إلى المسجد، واصطحابها إلى دورة المياه والتعدي عليها جنسيًا.

وعادت الطفلة تبكي لولدتها دون إخبارها بمن تعدى عليها، فما كان من أسرتها إلى أن اصطحبوها إلى محيط منطقة لهوها أمام المسجد، وبمجرد مرور المتهم من أمام الطفلة، دخلت الأخيرة في نوبة صراخ وبكاء، فتم التحفظ على المتهم وتسليمه إلى الشرطة.
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