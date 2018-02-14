الكرملين: لا يمكن استبعاد وجود مواطنين روس في سوريا

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن استبعاد وجود مواطنين روس في سوريا، لكن لا صلة لهم بالقوات المسلحة الروسية، نقلا عن فضائية "الحدث الإخبارية".



هذا ونفت موسكو قطعيًا تقارير إعلامية غربية عن مقتل مئات الروس، نتيجة ضربات وجهها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، ووصفتها بأنها مضللة.



ووصفت الخارجية السورية الضربة الجوية الأمريكية ضد القوات السورية في دير الزور، بأنها عدوان جديد وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.



فيما أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه ليس لدى الكرملين بيانات عن روس موجودين في سوريا باستثناء جنود القوات المسلحة الروسية.

