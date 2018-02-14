ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الكرملين: لا يمكن استبعاد وجود مواطنين روس في سوريا

الأربعاء 14/فبراير/2018 - 11:22 ص
الكرملين: لا يمكن استبعاد وجود مواطنين روس في سوريا
طباعة
أسماء العزب
 
قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن استبعاد وجود مواطنين روس في سوريا، لكن لا صلة لهم بالقوات المسلحة الروسية، نقلا عن فضائية "الحدث الإخبارية".

هذا ونفت موسكو قطعيًا تقارير إعلامية غربية عن مقتل مئات الروس، نتيجة ضربات وجهها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، ووصفتها بأنها مضللة.

ووصفت الخارجية السورية الضربة الجوية الأمريكية ضد القوات السورية في دير الزور، بأنها عدوان جديد وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

فيما أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه ليس لدى الكرملين بيانات عن روس موجودين في سوريا باستثناء جنود القوات المسلحة الروسية.
المزيد عن: مقتل المئات مقتل الروس سوريا الكرملين الروس الخارجيه الروسيه التحالف الدولي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع أن تنجح العملية "سيناء 2018" في القضاء على كافة البؤر الإرهابية ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
سيدني إف سي - أستراليا
0
x
10:30
0
سوون سامسونج - كوريا الجنوبية
جوانجزو إيفرجراند - الصين
0
x
11:00
0
بوريرام يونايتد - تايلاند
كاشيما انتلرز - اليابان
-
x
12:00
-
شنجهاي شنهوا - الصين
جيجيو يونايتد - كوريا الجنوبية
-
x
12:45
-
سيريزو أوساكا - اليابان
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الزمالك
-
x
17:00
-
وادي دجلة
الاتحاد السكندري
-
x
19:30
-
الداخلية
دوري أبطال أوروبا
بورتو - البرتغال
-
x
21:45
-
ليفربول - إنجلترا
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
21:45
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
شباب أطلس خنيفرة
-
x
17:00
-
الدفاع الحسني الجديدي
الرجاء الرياضي
-
x
17:00
-
أولمبيك خريبكة
الفتح الرباطي
-
x
19:00
-
الوداد الرياضي
إتحاد طنجة
-
x
19:00
-
نهضة بركان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/14/2018 12:40:02 PM