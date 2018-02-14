مركز "وعى" ينظم حملات توعوية مكثفة لطلاب المدارس خلال فبراير (صور)‎

ينظم المركز العربى للتوعية الصحية "وعى" التابع لاتحاد الأطباء العرب، عدداً من الفعاليات والأنشطة خلال شهر فبراير الجارى، وأبرز هذه الأنشطة حملات توعوية لطلاب المدارس بأهمية النظافة الشخصية وأساسيات الإسعافات الأولية.





وفى هذا الإطار قام المركز خلال الأسبوع الماضي بعمل فعاليات للتوعية الصحية لعدد من طلاب المدارس بحي السيدة زينب بالقاهرة، حول أهمية النظافة الشخصية، وذلك بحضور محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، و خلال هذه الفعاليات تم شرح أساسيات النظافة لتلاميذ المدارس من نظافة الأيدي، والأسنان والاستحمام ونظافة الطعام واستخدم مدربو مركز وعى أنشطة تفاعلية والعاب تعليمية.

قال الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب، إن أهمية هذه الحملات التى تستهدف طلاب المدارس ترجع الى فكرة غرس السلوكيات الصحية فى الصغر مما يؤدى الى نشأة جيل واعى حريص على المحافظة على الصحة الفردية وصحة البيئة، كما أن الالتزام بأساسيات النظافة الشخصية والبيئية يحمى الافراد من الاصابة بالكثير من الأمراض ويوفر على النظام الصحى الكثير من النفقات.





كما ينظم المركز حالياً حملة لتدريب طلاب المدارس فى المرحلة الابتدائية بحي المقطم على مبادئ الإسعافات الأولية ، مثل التدريب على كيفية التعامل مع حالات الجروح والحروق، والنزيف، وبلع اللسان، وحالات الاغماءات المختلفة.





ومن المقرر أن ينظم المركز قافلة توعوية في الفترة من 17 الى 21 فبرير الجاري تجوب عدداً من قرى محافظة البحيرة وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة، وذلك لنشر الوعى عن السلوكيات الصحية وخاصة النظافة والمحافظة على البيئة، كما ستعقد عدة ندوات للتوعية بأضرار الزواج المبكر وتأثيره على صحة الأم وصحة الطفل.



