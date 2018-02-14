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تجديد حبس ربة منزل هربت مع عشيقها وادعت اغتصابها بالشرقية

الأربعاء 14/فبراير/2018 - 11:21 ص
تجديد حبس ربة منزل هربت مع عشيقها وادعت اغتصابها بالشرقية
صورة أرشيفية
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إسلام علي وسمر السيد
 
أصدرت نيابة ديرب نجم العامة بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بتجديد حبس ربة منزل متزوجة، وعشيقها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية ادعائها اغتصابها وسرقتها؛ حيث تبين أنها كانت معه بمحض إرادتها.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة ديرب نجم، من المدعو "ف.ا.م" 21 سنة، حاصل على دبلوم زراعي، بغياب شقيقته "د" 34 سنة، عن منزل زوجها بدائرة المركز.

تم العثور على الزوجة المختفية، في إحدى الطرق الفرعية المؤدية لبلدتها، وبسؤالها أشارت إلى أنها كانت تستقل دراجة بخارية "توك توك" بقيادة شخص مجهول لا تعرفه، لتوصيلها إلى منزلها، إلا أن الأخير قام باصطحابها عنوة لإحدى المزارع وتعدى عليها جنسيًا وسرق قرطها الذهبي، وأنها لم تعود إلى منزلها خشية الفضيحة، فيما تبين من التحريات أن رواية الزوجة غير صحيحة، وأنها على علاقة غير شرعية بشخص يُدعى "س.ع.ر" 25 سنة، بائع أنابيب، مُقيم بدائرة المركز، وأنها كانت بصحبته بإرادتها وافتعلت الواقعة خوفًا من افتضاح أمرها.

بضبط المتهم ومواجهته اعترف بوجود علاقة غير شرعية بينه وبين الزوجة المُختفية، وأنها كانت برفقته بمحض إرادتها وعاشرها معاشرة الأزواج، لافتًا إلى أنه اتفق معها على افتعال الواقعة، فيما تم ضبط القرط الذهبي بإرشاده داخل مسكنه، وبمواجهة الزوجة اعترفت هي الأخرى بصحة أقوال عشيقها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 496 إداري ديرب نجم لسنة 2018، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس الزوجة وعشيقها على ذمة التحقيقات.
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