استمرار الحملة القومية لتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في البحر الأحمر .. والصحة 98% حتي الآن‎

استمرار الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالبحر الأحمر، لليوم الرابع على التوالي بجميع مدن المحافظة.





وقالت الدكتورة نرمين ناجى مدير التطعيمات بالبحر الأحمر ان نسبة المستهدف خلال الثلاث أيام الماضية لحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالبحر الأحمر تخطي 98% بإجمالي تطعيم 65 ألف و500 ألف طفل.





وأضافت ناجي إلى أن الحملة يستمر عملها لليوم الرابع على التوالي بجميع مدن المحافظة وهو اليوم الأخير للحملة.









حيث انطلقت صباح الأحد الماضي الحملة القومية ضد للتطعيم مرض شلل الأطفال بالبحر بكافة مدن وقرى المحافظة ، وتستمر لمدة أربع أيام.





وقالت نجلاء شطا وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بأن الحملة تستهدف الاطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات والذين يقدر عددهم بحوالي 66 ألفا و835 طفلا ؛ مؤكدا تم تغطية المحافظة بالكامل من خلال 271 فرقة طبية من مديرية الصحة المنتشرة في جميع المدن والقرى وداخل المستشفيات والوحدات الصحية.





وأكدت "شطا" سيعلن مساء اليوم عن النتائج النهائية للحملة.



