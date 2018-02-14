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تسمم 14 شخص إثر تناول وجبات أسماك بالبحيرة (أسماء)

الأربعاء 14/فبراير/2018 - 11:17 ص
تسمم 14 شخص إثر تناول وجبات أسماك بالبحيرة (أسماء)
ارشيفية
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إسلام أمين
 
أصيب قبل قليل، عدد 14 شخص بتسمم غذائي، اثر تناول وجبات أسماك معدة بمنازل بقريتي لقانة وشبراليس بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة.

تلقي اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، اخطارا من مركز شرطة شبراخيت من المستشفى العام يفيد بوصول كل من "رهف.ع.م 3 سنوات، ياسمين.ع.م 4 سنوات، صفاء.م.ع 32 سنة، هدي.ع.س 54سنة، مريم.ا.ر 13 سنة، محمود.أ.ر 12 سنة، عزيزة.ي.ا 29 سنة، أحمد.ا.ر 4 سنوات، ندي.أ.ر 3 سنوات، أحمد.ش.ب 10 سنوات، علاء.أ.ا عامان، جني.أ.ي 4 سنوات" وجميعهم مقيمين بقرية لقانة التابعة لمركز بشبراخيت، و"معاذ.م.ا 4 سنوات، محمد.ا.ا 40 سنة" مقيمن بقرية شبراليس التابعة لمركز شبراخيت، مصابين بتسمم غذائي إثر تناول وجبة سمك معدة بالمنازل وتم إجراء الفحوصات الطبية وتقديم العلاج اللازم لهم.

بسؤال المصابين أكد أنهم تناولوا وجبات أسماك معدة بالمنازل، وشعروا بإعياء شديد وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.
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