بيت المسرح يصل حلايب وشلاتين بـ"ولاد البلد"

قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح إن عرض "ولاد البلد"، من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح يستكمل جولته بالمحافظات، حيث يصل العرض الى محطته الرابعة بعد عرضه بمحافظات " أسيوط ، قنا ، البحر الأحمر" خلال جولته الثانية بالصعيد ، ليبدأ أولى ليالي عرضه بعد غدا الخميس الموافق 15 فبراير و لمدة ثلاثة أيام بـ "حلاليب وشلاتين"، حيث تعتبر هذه المرة الأولى التى تصل عروض البيت الفني لهذه المنطقة الحدودية، وذلك بعد تحقيق العرض نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا بالقاهرة والمحافظات.









ووجه "مختار"، الشكر لكتيبة المبدعين من شباب المسرحيين المشاركين بعرض " ولاد البلد" ، لما يبذلوه من مجهود كبير من أجل أن تصل رسالة المسرح لكل مصري لرفع الوعى والثقافة بالمجتمع، ولمقاومة الأفكار الظلامية و الارهابية التى تظهر مع غياب الفنون والثقافة.









و يقول محمد الشرقاوى مخرج العرض عن تجربته بمحافظة البحر الأحمر ثالث محطات الجولة الثانية للعرض بالمحافظات أن الجمهور كان بطل العرض، حيث كان العرض كامل العدد فى كل المناطق التى عرض بها العرض بمحافظة البحر الأحمر منها الغردقة ، رأس غارب ، القصير، وغيرها.









وأضاف "الشرقاوى" أن تجوال العرض يأتى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة لقصور الثقافة ومؤسسة "اسمعونا " وقطاع العلاقات العامة والاعلام بوزارة الداخلية.









يُذكر أن "ولاد البلد"، تأليف مصطفي سليم ،بطولة مجموعة من شباب الفنانين منهم شادى أسعد ، وائل مصطفي ،عبد العزيز التوني ،آية جمال،شروق، ضحى محمد ،رنا،إبراهيم طلبة، محمد صالح، عادل يوسف ، أمير عز، أحمد مجدي، أمير الصم، محمود فتحي، ياسر رفاعي، تأليف موسيقي وألحان حازم الكفراوى، أزياء أميرة صابر، إستعراضات فاروق جعفر، مادة فيلمية دنيا أمين و بيشوى شوقي، إخراج محمد الشرقاوي.