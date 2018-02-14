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الاتحاد الأوروبي يخصص 400 مليون يورو لدعم "إعمار العراق"

الأربعاء 14/فبراير/2018 - 11:14 ص
الاتحاد الأوروبي يخصص 400 مليون يورو لدعم إعمار العراق
فيديركا موجيريني
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وكالات
 

خصص الاتحاد الأوروبي 400 مليون يورو لتقديم مساعدات إلى العراق لدعم جهود إعادة الإعمار، إضافة إلى المساعدات الفردية التي تتلقاها بغداد من الدول الأوروبية.

 

قالت مفوضة السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديركا موجيريني، اليوم الأربعاء 14 فبراير، إن الاتحاد الأوروبي خصص 400 مليون يورو في شكل مساعدات إلى العراق في إعادة الإعمار، إضافة إلى المساعدات الفردية من الدول الأوروبية.

 

وأضافت موجيريني، خلال كلمتها في مؤتمر "إعادة إعمار العراق"، الذي تستضيفه الكويت: "الاتحاد الأوربي ينهى إجراءات منح 400 مليون يورو مساعدات إلى العراق، بالإضافة إلى المساهمات الفردية للدول الأوروبية".

 

ولفتت مفوضة السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى أن النصر النهائي على تنظيم "داعش" الإرهابي، يجب أن يتم تعزيزه عبر دعم العراق في هذه المرحلة الحساسة.

المزيد عن: مؤتمر إعمار العراق فيديركا موجيريني الاتحاد الأوروبي إعادة الإعمار العراق
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