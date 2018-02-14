ضبط عاطل لقيامه بتزوير عملات ورقية فئة الـ 100 جنيه بأبو كبير بالشرقية

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث أبوكبير، اليوم، القبض علي عاطل لقيامه بتزوير العملات الورقية، وترويجها وتم التحفظ عليه تحت تصرف نيابة أبوكبير العامة.



تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط مباحث أبوكبير بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من ضبط" م ال" عاطل بناء علي تحريات سرية لقيامه بترزوير عملات ورقية فئة ال100 جنيه و200 جنيه.



تم ضبط المتهم وبحوزته علي 2000 جنيه عملات ورقية مقلدة، وتم ضبط الأدوات المستخدمة في التزوير من طباعة وألوان وعملات ورقية، وتم التحفظ علي المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.