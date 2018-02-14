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تفعيل ركوب ذوي الاحتياجات الخاصة المواصلات مجانًا بالقليوبية

الأربعاء 14/فبراير/2018 - 11:13 ص
تفعيل ركوب ذوي الاحتياجات الخاصة المواصلات مجانًا بالقليوبية
صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
قرر اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية تفعيل خدمة ركوب المواصلات مجانا لذوى الاحتياجات الخاصة وذلك بكافة وسائل النقل الجماعى بالمحافظة بما فيها سيارات السرفيس الداخلى بالمدن والميكروباص للنقل بين المحافظة.

وكلف المحافظ مسئولى مرفق النقل الداخلى بالمحافظة بتخصيص اتوبيسات لنقل طلاب مدارس الصم والبكم والتربية الفكرية من مناطق اقامتهم الى مدارسهم بالمجان.

مشددًا على عمل محطات خاصة ونقاط تجميع بالقرب من محال اقامتهم لنقلهم للمدارس بمختلف مدن المحافظة لتخفيف المعاناة وبدون اى رسوم

وعلى جانب اخر كلف عشماوى وكيل وزارة التربية والتعليم بعمل بطاقات وكارنيهات للطلاب المقيدين بمدارس ذوى الاحتياجات الخاصة لاستخدامها في المواصلات العامة

يشار الى ان المحافظ كلف مدير مرور القليوبية بتنظيم عملية تفعيل خدمة الركوب المجانية وتنظيمها مع سائقى السرفيس والميكروباصات ووضع حوافز لهم للمشاركة في الخدمة وتقديمها مجانا مع تشديد العقوبات على المخالفين لذلك

كما تم تكليف رؤساء المراكز والمدن والاحياء على سرعة الانتهاء من انشاء منازل ومطالع لجميع الارصفة بالمحافظة وتخطيط اماكن الانتظار لسيارات ذوى الاحتياجات الخاصة وتخطيط اماكن لعبور الطرق بجوار اشارات المرور.

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