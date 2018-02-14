وكيل الأزهر ومحافظ كفرالشيخ يبحثان تفعيل المصالحات ومكافحة الإرهاب (صور)

بحث الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، واللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، قبل قليل، التعاون المشترك بين الأزهر الشريف ومحافظة كفر الشيخ، وذلك خلال اللقاء الذلا يُعقد بديوان عام الحافظة.



حيث بحثا الجانبان تفعيل دور لجنة المصالحات وجهود بيت العائلة المصرية والقوافل الدعوية، وذلك لدعم السلم المجتمعي الذي يحقق الأمن لأبناء الوطن، مؤكدين على على الجهود التي تقوم بها قوات الجيش والشرطة في العملية الشاملة"سيناء 2018" والتي تسعى للقضاء على آفة الإرهاب الخبيثة التي تحاول النيل من استقرار وأمن الوطن.



وقال وكيل الأزهر، إن تحقيق الأمن والقضاء على الإرهاب لا يتوقف على جهود الجيش والشرطة فقط، بل يجب على جميع أبناء الوطن المخلصين المساهمة في ذلك الأمر، ودعم تلك الجهود من خلال الإخلاص في العمل لتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدا دعم الأزهر الشريف علماء وطلاب للعملية الشاملة بسيناء لتطهيرها من الإرهابيين وفكرهم.