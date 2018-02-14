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المؤبد لمنفذ هجمات إرهابية في ولايتين بأمريكا

الأربعاء 14/فبراير/2018 - 11:09 ص
المؤبد لمنفذ هجمات إرهابية في ولايتين بأمريكا
القضاء الأمريكي - أرشيفية
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وكالات
 

أصدرت محكمة أمريكية حكمًا بالمؤبد على رجل أفغاني الأصل، إثر إدانته بالإرهاب على خلفية تفجيره قنابل في ولايتين أمريكيتين عام 2016 ما أسفر عن عشرات الإصابات بين المدنيين.

 

وقال الادعاء الفيدرالي الثلاثاء، إن"رحيمي وهو مواطن أمريكي من مواليد أفغانستان وعاش في ولاية نيو جيرسي، لم يبدِ الندم وحاول تجنيد زملائه في السجن الفيدرالي بنيويورك الذي يقبع فيه منذ اعتقاله، وأنه فخور بما فعله، ويحتقر نظام العدالة الأمريكي، ويكرس نفسه كسابق عهده لأيديولوجيته الإرهابية".

 

وأصاب المتهم أحمد خان رحيمي، في شهر سبتمبر من عام 2016 حوالي 30 شخصا بجراح عندما انفجرت إحدى قنابله في حي تشيلسي في مانهاتن، بعد ساعات قليلة من انفجار قنبلة صغيرة على طول طريق لمشاة البحرية في سيسايد هايتس بولاية نيو جيرسي، لكن دون إصابات، وتم إلقاء القبض عليه لاحقا من الشهر ذاته من قبل القوات الأمنية في ولاية نيوجيرسي.

 

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