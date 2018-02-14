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تشغيل شواطئ رأس البر لموسمين بدمياط

الأربعاء 14/فبراير/2018 - 11:09 ص
تشغيل شواطئ رأس البر لموسمين بدمياط
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هند الشيال
 
وافق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، على طرح عملية تشغيل الشواطئ بمدينة رأس البر، فى مناقصة عامة خلال موسم صيف ٢٠١٨ قابلة للتجديد لموسمين آخرين فى مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة فى هذا المجال خصما على بند ٨١٠ خدمية متنوعة بموازنة الباب الثانى للوحدة المحلية لمدينة رأس البر العام المالى ٢٠١٨٢٠١٧ وحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية.

وأضاف المحافظ في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن الطرح طبقا لأحكام القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن المناقصات والمزايدات على أن يشمل الطرح توفير المعدات اللازمة لعمليات الإنقاذ.
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