تشغيل شواطئ رأس البر لموسمين بدمياط

وافق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، على طرح عملية تشغيل الشواطئ بمدينة رأس البر، فى مناقصة عامة خلال موسم صيف ٢٠١٨ قابلة للتجديد لموسمين آخرين فى مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة فى هذا المجال خصما على بند ٨١٠ خدمية متنوعة بموازنة الباب الثانى للوحدة المحلية لمدينة رأس البر العام المالى ٢٠١٨٢٠١٧ وحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية.



وأضاف المحافظ في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن الطرح طبقا لأحكام القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن المناقصات والمزايدات على أن يشمل الطرح توفير المعدات اللازمة لعمليات الإنقاذ.