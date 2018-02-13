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الولايات المتحدة تدرس زيادة ضريبة البنزين

الثلاثاء 13/فبراير/2018 - 11:22 م
الولايات المتحدة تدرس زيادة ضريبة البنزين
إلين تشاو وزيرة المواصلات الأمريكية
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وكالات
 
قالت إلين تشاو وزيرة المواصلات الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن إدارة ترامب تدرس عدة خيارات لتمويل مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك استثمارات للقطاع الخاص وزيادة ضريبة البنزين.

وأضافت تشاو أنه ينبغي للولايات أن تسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في المشاريع العامة للبنية التحتية. وسئلت عن احتمال زيادة ضريبة البنزين فقالت ”كل شيء على الطاولة“.

ومن ناحية أخرى أبلغت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض الصحفيين أن الرئيس دونالد ترامب سيتبرع براتبه مرة كل ثلاثة أشهر لوزارة المواصلات للمساعدة في تمويل مشاريع البنية التحتية.
المزيد عن: المواصلات الامريكية البنية التحتية الاقتصاد الامريكى اسعار البنزين اخبار الاقتصاد
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