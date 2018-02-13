الولايات المتحدة تدرس زيادة ضريبة البنزين

قالت إلين تشاو وزيرة المواصلات الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن إدارة ترامب تدرس عدة خيارات لتمويل مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك استثمارات للقطاع الخاص وزيادة ضريبة البنزين.





وأضافت تشاو أنه ينبغي للولايات أن تسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في المشاريع العامة للبنية التحتية. وسئلت عن احتمال زيادة ضريبة البنزين فقالت ”كل شيء على الطاولة“.





ومن ناحية أخرى أبلغت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض الصحفيين أن الرئيس دونالد ترامب سيتبرع براتبه مرة كل ثلاثة أشهر لوزارة المواصلات للمساعدة في تمويل مشاريع البنية التحتية.