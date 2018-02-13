ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

معروف حكما للقاء الزمالك ودجلة.. وعمر للاتحاد والداخلية

الثلاثاء 13/فبراير/2018 - 11:23 م
معروف حكما للقاء الزمالك ودجلة.. وعمر للاتحاد والداخلية
الزمالك
طباعة
الفجر الرياضي
 

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباراتي غد (الأربعاء) ضمن الأسبوع الرابع والعشرين لدوري القسم الأول، على النحو التالي : 


الزمالك ووادي دجلة : محمد معروف ويعاونه محمود أبو الرجال ويوسف البساطي، وهشام توفيق حكماً رابعاً، وكل من محمد أبو خاطر وصبحي العمراوي حكماً خامساً.


الاتحاد والداخلية : أمين عمر ويعاونه هاني عبد الفتاح وأحمد لطفي، وعمرو عبد العاطي حكماً رابعاً، وكل من عبد العزيز السيد وإبراهيم محجوب حكماً خامساً.

المزيد عن: وادي دجلة محمد معروف كورة كرة رياضة الزمالك الدوري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
برأيك من هو أبرز لاعب يستحق التواجد بالمنتخب الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
سيدني إف سي - أستراليا
-
x
10:30
-
سوون سامسونج - كوريا الجنوبية
جوانجزو إيفرجراند - الصين
-
x
11:00
-
بوريرام يونايتد - تايلاند
كاشيما انتلرز - اليابان
-
x
12:00
-
شنجهاي شنهوا - الصين
جيجيو يونايتد - كوريا الجنوبية
-
x
12:45
-
سيريزو أوساكا - اليابان
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الزمالك
-
x
17:00
-
وادي دجلة
الاتحاد السكندري
-
x
19:30
-
الداخلية
دوري أبطال أوروبا
بورتو - البرتغال
-
x
21:45
-
ليفربول - إنجلترا
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
21:45
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
شباب أطلس خنيفرة
-
x
17:00
-
الدفاع الحسني الجديدي
الرجاء الرياضي
-
x
17:00
-
أولمبيك خريبكة
الفتح الرباطي
-
x
19:00
-
الوداد الرياضي
إتحاد طنجة
-
x
19:00
-
نهضة بركان
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/14/2018 12:20:04 AM