معروف حكما للقاء الزمالك ودجلة.. وعمر للاتحاد والداخلية

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباراتي غد (الأربعاء) ضمن الأسبوع الرابع والعشرين لدوري القسم الأول، على النحو التالي :



الزمالك ووادي دجلة : محمد معروف ويعاونه محمود أبو الرجال ويوسف البساطي، وهشام توفيق حكماً رابعاً، وكل من محمد أبو خاطر وصبحي العمراوي حكماً خامساً.



الاتحاد والداخلية : أمين عمر ويعاونه هاني عبد الفتاح وأحمد لطفي، وعمرو عبد العاطي حكماً رابعاً، وكل من عبد العزيز السيد وإبراهيم محجوب حكماً خامساً.