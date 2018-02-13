"من أجل مصر": وزعنا 3 ألاف بطانية وكارتونة طعام وندرس تطوير عشوائيات مصر الجديدة

عقد مجلس أمناء جمعية من أجل مصر فرع مصر الجديدة اجتماعه الأول لدراسة ما تم إنجازه على أرض الواقع منذ بدء عمل الجمعية فى يناير الماضى .





وأكد المجلس فى بيان له، أن الجمعية وزعت ما يقرب من 3000 بطانية وكرتونة طعام فى إطار مبادرتيها "شارع بلا جوع " و "محدش ينام من غير غطا" , كما استطاعت أن تحل الكثير من مشاكل المياه والكهرباء و تحسين حياة قاطنى المناطق العشوائية بنطاق حى مصر الجديدة.





وأضاف، أن الجمعية استطاعت خلال الفترة القليلة الماضية أن تجذب حوالى 2500 متطوع من شباب مصر الجديدة الذين رحبوا بهذا العمل الخيرى وساهموا فى مساعدة الفقراء والمحتاجين وتوفير فرص عمل للشباب .





وشدد "المجلس" على أهمية تضمين الشباب في الحياة السياسية والمؤسسات الحكومية، للاستفادة من حماسهم ورغبتهم في التغيير والإصلاح





وقال المجلس :" الجمعية رصدت العديد من المشاكل فى حى مصر الجديدة وسوف تعمل على حلها من الجذور لأننا ضد فكرة إعطاء المسكنات وفضلنا البدء بتطوير المناطق العشوائية مثل عزبة المسلمين و توفير فرص عمل للشباب فى الشركات التى يملكها الأثرياء الذين ينتمون للحى والذين رحبوا جدا بالفكرة" .





وتابع المجلس فى بيانه :" سنحاول الإرتقاء التنموى والاجتماعى وسوف يتم التركيز على الخدمة الاجتماعية للمواطنين فى المناطق الفقيرة باعتبارها نقطة البداية وذلك من خلال ترشيحات النواب والمتطوعين بالجمعية، كما سيتم تقديم إعانات والمساهمة فى تطوير البنية الأساسية بالحى والمتطلبات الأساسية للفقراء، ومحدودي الدخل وسنحمل علي عاتقنا تقديم خدمات صحية بإنشاء القوافل الطبية المجهزة بعدة مناطق لخدمة هؤلاء المواطنين" .





يذكر أن مجلس الأمناء يتكون مجموعة من شباب مصر الجديدة، برئاسة يوسف رشدان رئيس المجلس، و اسماعيل رشدان أمين التظيم، والطيار عمرو الشرقاوى أمين العضوية، وشيرين محفوظ أمين مساعد الفتيات، وعلا محمود أبو العيون أمين مساعد الإعلام، وكريم إمام أمين مساعد لجنة الصناعة و التجارة، وشيرين أسعد أمين مساعد المرأة، وعصام علاء أمين مساعد الشباب.