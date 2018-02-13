سرفينا زفيزدا يتعادل مع سسكا موسكو في الدوري الأوروبي

سيطر التعادل السلبي على اللقاء الذي جمع سرفينا زفيزدا الصربي بضيفه سسكا موسكو الروسي على ملعب "النجم الأحمر" بالعاصمة الصربية بلجراد مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ32 ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وبهذه النتيجة السلبية يتأجل حسم المتأهل لثمن النهائي لمواجهة الإياب التي سيحتضنها ملعب "سسكا موسكو" يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.

ويحتاج الفريق الصربي للتعادل الإيجابي أو الفوز بأي نتيجة، بينما لا يمتلك ممثل روسيا سوى خيار الفوز من أجل مواصلة المشوار في البطولة.