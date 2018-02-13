مدحت صالح يتألق في الليلة الأولى من مهرجان عيد الحب بالأوبرا (صور)

انتهىت الليلة الأولى من مهرجان عيد الحب بدار الأوبرا المثرية، والذي أحياها الفنان الكبير مدحت صالح وسط إحتفاء جماهيري كبير من الجمهور.





وافتتح صالح حفله بأغنية "زي ما هي حبها" ويصاحبه فرقة المايسترو صلاح غباشي والموسيقار وعازف البيانو عمرو سليم.





وتغنى صالح بباقة من أروع أغانيه وأغاني زمن الفن الجميل وسط حضور جماهيري ضخم وكان أبرزها " الحلوة والمرة، بحلم على قدي، ايوة الله، تلات سلامات، قلب واحد، حبيبي وحشني، قارئة الفنجان، انا مش بعيد"





وقال صالح في كلمته : "كل سنة وانتوا طيبين وسعيد جدا بحضور وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا الجديد الدكتور مجدي صابر الذي أقدم له التهاني على رئاسة الأوبرا رغم أنها جاءت متأخرة مع الاعتذار ثم وجه التحية للشاعر الراحل مرسي جميل عزيز حيث تحضر الحفل ابنته الدكتورة نهاد والذي وجه لها صالح التحية.





وكان الفاصل الأولي قد أحياه نجوم الأوبرا بدأ بالفنان محمد حسن والدي غنى للعندليب أول مرة تحب ياقلبي و الحلو حياتي





ثم تغنت مي حسن بأغاني شبكت قلبي و شايف البحر و كيفك انت ، وتألق وليد حيدر بعدها في أغنية إياك من حبي.





واختتمت الفاصل الفنانة رحاب مطاوع بأغنيتي عمري ما دقت الحب و كل دقة في قلبي.