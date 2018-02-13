مدرب زامبيا: جرين بافالوز قادر على تحقيق المعجزة وهزيمة المصري بخماسية

قال ويدسون نييريندا مدرب المنتخب الوطني لزامبيا فى تصريحات صحفية زامبية اليوم:" أن فريق جرين بافلوز يمكن أن يقلب نتيجة المباراة الاولى والتى فاز فيها النادى المصرى برباعية نظيفة على يد عمالقة مصريين يوم السبت الماضي".

واضاف نيريندا :" أن تسجيل خمسة أهداف نظيفة فى فريق المصرى معركة شاقة، وبالتالي هناك حاجة للانضباط التكتيكي والعمل الشاق من جانب "الجاموس الخضر" للمضي قدما في الجولة الأولى من المسابقة".

وقال نيريندا:" إن تسجيل أربعة أهداف يضعهم في موقف حرج فى مباراة العودة، ولكنه لدية الإيمان في مدرب بيلتون موسوندا وفريقه فى قلب النتيجة والتأهل إلى الجولة المقبلة مضيفا ان الفريق بحاجة فقط للعمل والتعلم من الأخطاء".

واشار الى أن النتيجة النهائية لم تنتهى بعد، وإن الفريق يحتاج إلى دعم الجميع لتحقيق أفضل نتيجة في مباراة العودة.

وتقام مباراة الإياب بين المصري وجرين بافالوز الزامبي في ٢٠ فبراير المقبل الساعة ٣ بتوقيت زامبيا.

يذكر أن المصري كان قد فاز برباعية نظيفة في مباراة الذهاب.