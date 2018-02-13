منفذ هجوم ستوكهولم أراد إخافة السويديين للتوقف عن قتال داعش

كشف ممثلو الإدعاء العام السويدي، اليوم الثلاثاء، إن المتهم الأوزبكي "رحمت عقيلوف"، تعهد بالولاء لزعيم تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" المتطرف، وذلك قبل وقت قصير من قيامه بشن هجوم قاتل في ستوكهولم العام الماضي أودى بحياة خمسة اشخاص، وذلك في اليوم الأول من محاكمته.



وقال محامي الدفاع يوهان اريكسون خلال بداية المحاكمة إن عقيلوف (39 عاما) نفذ الهجوم " لإثارة الخوف وإجبار السويد على وقف دعم الائتلاف الدولي الذي يحارب تنظيم داعش.



وقال اريكسون لمحكمة ستوكهولم الجزئية إن عقيلوف اعترف بقيادة شاحنة مسروقة والاصطدام بالمارة في شارع مزدحم بالمشاة في وسط ستوكهولم في أبريل 2017 مما أودى بحياة خمسة أشخاص وإصابة 15 آخرين.



وتابع اريكسون أن عقليوف، المشتبه به الوحيد في الهجوم، اعترف بارتكاب جرائم إرهابية، ومحاولة تنفيذ جرائم أخرى ارهابية والتسبب فى تعرض آخرين للخطر.





وبعد تلاوة التهم، عرض ممثلو الادعاء محادثات على شبكة الإنترنت بين عقيلوف وأشخاص مرتبطين بتنظيم داعش كجزء من أدلتهم ضده.





كما استشهدوا أيضا بمواد عثر عليها على بطاقات الذاكرة بكلمات وخطب من قبل مؤيدي داعش الذين ينتقدون الديمقراطية على النمط الغربي وصور لعمليات إعدام جماعي.



وقبل وقت قصير من انتهاء المحاكمة اليوم الثلاثاء، عرض ممثلوا الادعاء أحد تسجيلين تم استرجاعهما من هاتف عقيلوف المحمول تعهد فيه بالولاء لزعيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي.



وفي محادثة دردشة من مارس 2017، كتب عقيلوف: "أريد التحرك والانضمام إلى الدولة الإسلامية أو القيام بعملية استشهادية في السويد"، حسبما قال المدعي العام "هانز يورجن هانستروم" للمحكمة.



وكان نائب المدعي العام هانز ارمان لدى عرضه التهم الشهر الماضي قال إنه سوف يسعى للمطالبة بتوقيع عقوبة السجن مدى الحياة بحق عقيلوف خلال المحاكمة.



وجاء في لائحة الاتهام أن عقيلوف أراد"بث الخوف بين المواطنين" و" إجبار الحكومة والبرلمان بالسويد على تعليق مشاركة السويد في مهمة تدريب دولية بالعراق" تهدف للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".



وقام عقيلوف بالبحث في عدة أماكن بوسط ستوكهولم قبل الهجوم .



وبالإضافة للذين قتلوا وأصيبوا، يتهم عقيلوف بتعريض حياة 150 شخصا لخطر الموت أو الإصابة .



واعترف عقيلوف بتنفيذ الهجوم، وتم وضعه قيد الاحتجاز، وقال محامي عقيلوف إنه يسعى للحصول على حكم بالسجن محدد المدة.



وتستأنف المحكمة غدا الأربعاء نظر الدعوة حيث يستمر الإدعاء العام فى عرض قضيته .