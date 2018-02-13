مركز النجمة الزهراء يفتح باب الترشح لمسابقة في العزف على آلة "العود العربي"
الثلاثاء 13/فبراير/2018 - 11:09 م
محمد وليد الجموسي
أعلن مركز الموسيقى العربية والمتوسطية (النجمة الزهراء) ان يوم 24 مارس القادم هو آخر أجل لتقديم مطالب المشاركة في مسابقة وطنية في العزف على آلة "العود العربي"، التي سينظمها يوميْ 27 و28 أفريل المقبل بمقرّه بسيدي بوسعيد، ضمن فعاليات شهر التراث.
وأكد المركز في بلاغ على موقعه الرسمي أن المسابقة تتمثل في العزف المنفرد لمدة تتراوح بين 12 و15 دقيقة، لاستخبارات في الطبوع التونسية وبعض القطع من التراث الموسيقي التونسي وهي "شنبر نوى" لخميس ترنان و"سماعي مايه" للطاهر غرسة إلى جانب "سماعي اصبهان" لمحمد التريكي.
ووضع المركز جوائز مالية للفائزين في المسابقة تُقدر بـ 5 آلاف دينار للجائزة الأولى و1500 دينار للجائزة الثانية، في حين سينال الفائز الثالث عودا عربيا من طراز رفيع من إنتاج النجمة الزهراء.
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