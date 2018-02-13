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خاص.. الزمالك يسدد الشرط الجزائي لإيهاب جلال بإنبي

الثلاثاء 13/فبراير/2018 - 11:07 م
خاص.. الزمالك يسدد الشرط الجزائي لإيهاب جلال بإنبي
إيهاب جلال
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أحمد الهواري
 

 

قام مسئولو النادي الزمالك بسداد قيمة الشرط الجزائي الخاص بإيهاب جلال المدير الفني للفريق، بعد فسخه تعاقده مع إنبي.

 

وقال مصدر خاص بنادي إنبي في تصريحات خاصة لــ" الفجر للرياضي " :" أن الزمالك قام بسداد الشرط الجزائي بالفعل لإدارة إنبي اليوم وأن أزمة الشرط الجزائي لإيهاب جلال انتهت". 


يذكر أن إيهاب جلال قد قام بفسخ تعاقده مع الفريق البترولي، مستغلا وجود الشرط الجزائي من أجل تولي المهمة الفنية للزمالك.

المزيد عن: كورة الشرط الجزائي الزمالك إيهاب جلال إنبي
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