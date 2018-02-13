بعد إقالته من منصبه.. مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف: الإدارة غدارة"
الثلاثاء 13/فبراير/2018 - 11:09 م
كساب أحمد
قال الدكتور محمد يحيى، مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، إن إقالته من منصبه جاءت بسبب ارتدائه ملابس "كاجول"، لافتَا إلى أنه يكن الاحترام الكامل لإدارته.
وتابع "يحيى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الثلاثاء، أن مستشفى التأمين الصحي ببني سويف تغير بها منصب المدير أربع مرات على الأقل في عام واحد، معقبًا: "الإدارة غدارة".
وأضاف أن الدكتور علي حجازي مساعد وزير الصحة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي قام بفصله من منصبه بسبب ارتدائه الكاجوال، قائلاُ: "أنت مش عارف بتكلم مين، انت من النهاردة مش مدير المستشفى".
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