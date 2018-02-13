بعد إقالته من منصبه.. مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف: الإدارة غدارة"

قال الدكتور محمد يحيى، مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، إن إقالته من منصبه جاءت بسبب ارتدائه ملابس "كاجول"، لافتَا إلى أنه يكن الاحترام الكامل لإدارته.





وتابع "يحيى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الثلاثاء، أن مستشفى التأمين الصحي ببني سويف تغير بها منصب المدير أربع مرات على الأقل في عام واحد، معقبًا: "الإدارة غدارة".



