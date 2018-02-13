"برلماني" عن تعديلات قانون سوق رأس المال: "اللي عملوها صنايعية"

أثنى النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، على التعديلات المطروحة على قانون سوق رأس المال، مؤكدًا أن هذه التعديلات جاءت متسقة مع متطلبات مؤتمر الشمول المالي، الذى عُقد في سبتمبر الماضي.





وأضاف "خير الله"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أن من قام بالتعديلات "ناس فاهمة"، لافتًا إلى أنه لا يصدق وجود تعديلات مميزة قادمة من الحكومة.



