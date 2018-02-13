شاهد مباراة توتنهام ويوفنتوس مباشر الشوط الثاني اليوم 13-2-2018 دوري ابطال اوروبا
الثلاثاء 13/فبراير/2018 - 11:03 م
الفجر الرياضي
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة شاهد مباراة توتنهام ويوفنتوس مباشر الشوط الثاني اليوم 13-2-2018 دوري ابطال اوروبا.
يلاشوت مشاهدة ماتش توتنهام ويوفنتوس اونلاين الشوط الثاني دوري ابطال اوروبا، مشاهدة مباراة توتنهام ويوفنتوس بث مباشر اليوم الثلاثاء 13-2-2018 في دوري ابطال أوروبا.
يلا شوت مشاهدة مباراة توتنهام ويوفنتوس مباشر اليوم 13-2-2018 في دوري ابطال أوروبا.
معلومات عن مباراة يوفنتوس الإيطالي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي البطولة دوري ابطال أوروبا، القنوات الناقلة بي إن سبورت اتش دي 1، الملعب يوفنتوس أرينا، المعلق حفيظ دراجي.
موعد مباراة يوفنتوس الإيطالي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي في تمام الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت السعودية، العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر.
كورة لايف بث مباشر مباراة توتنهام ويوفنتوس اليوم الثلاثاء في دوري ابطال اوروبا.
شاهد البث المباشر مباراة توتنهام ويوفنتوس من هنا..