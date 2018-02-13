نجوم يمتلكون سيارات فارهة بملايين الدولارات.. "رونالدو" في الصدارة!

سلطت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، الضوء على أغنى مشاهير هوليوود، الذين ينفقون الملايين على امتلاك السيارات الفارهة والمصممة خصيصًا لهما.





وأشارت الصحيفة إلى أن من بين هؤلاء المشاهير كل من الكوميدي جاي كيو، والنجمة كيم كاردشيان ونجم هوليوود نيكولاس كيدج، وسايمون كويل، والمغنية الأمريكية ليدي جاجا، ونجوم كرة القدم وعالم الموضة ديفيد بيكهام، وكريستيانو رونالدو.





تمتلك النجمة العالمية كيم كاردشيان، سيارة رياضية من نوع فيراري 458 إيطاليابيضاء اللون، والتي تقدر قيمتها بنحو 325 ألف دولار، حيث أنها من النوع المفضل لها، وفقًا للصحيفة اللندنية.





وأشارت الصحيفة إلى أن كيم تمتلك ما لا يقل عن ثماني سيارات، منها سيارتان رانج روفر بيضاء وسوداء، وسيارتا روز رويس غوست بيضاء وسوداء، ومرسيدس بنز جي 63، وبورش بانميرا، وبنتلي كونتيننتال جي تي سي.





وذكرت الصحيفة اللندنية، أن نجم هوليوود نيكولاس كيدج، يفضل السيارات من نوع بورش 1955، وفيراري 250 جي تي بينافرينا، التي تقدر قيمتها بنحو 3.6 مليون دولار.





وتابعت الصحيفة: "يفضل النجم العالمي أيضًا السيارات من نوع رولز رويس 1964 كلاود الفضية، ولامبورجيني 1965، 350 جي تي، وفيراري إنزو، وجاجوار 1963 إي تايب، وهيمي كودا 1970 هارد توب، وبوغاتي تي 57 سي أتلانت كوب، وفيراري 250 جي تي كاليفورنيا سبايدر، ولامبورجيني 1971 ميورا سي في جي".





وأشارت الصحيفة إلى أن نجم كرة القدم وعالم الموضة، ديفيد بيكهام، يمتلك 10 سيارات ودراجة نارية واحدة. وتضم مجموعته سيارة بينتلي ملسين، وأودي إس 8، وكاديلاك كوتنينتال سبورترز، وتشيفي كامارو، ورولز رويس فانتوم، ودروبهيد كوبي التي تقدر قيمتها بنحو 400 ألف دولار، ورولز رويس غوست، وجيب رانغلر أنليميتد، وبورش تربو.





يمتلك نجم كرة القدم ذائع الصيت كريستيانو رونالدو مجموعة رائعة تضم 19 سيارة باهظة الثمن، بدأ في جمعها عام 2007 يقدر إجمالي ثمنها بنحو 7 ملايين دولار، حسبما ذكرت الصحيفة.





وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو يمتلك ثلاث سيارات فيراري، وثلاث سيارات أودي، وثلاث سيارات مرسيدس بنز، وثلاث سيارات بورش، وسيارتي بنتلي، وسيارة أستون مارتن دي بي 9، وفانتوم رولز رويس، وميزيراتي غران كابريو، ولامبورجيني أفانتادور، وجائزته التي تحصل عليها مؤخرًا بوغاتي فيرون، التي تقدر بنحو 2.5 مليون دولار.



