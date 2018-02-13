الأهلي: تجديد عبد الله السعيد وأحمد فتحي "مسألة وقت"

أكد سيد معوض مدرب الأهلي أن تجديد الثنائي أحمد فتحي وعبد الله السعيد لاعبا الفريق "مسألة وقت".

وقال "معوض" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": تجديد عبد الله السعيد وفتحي مسألة وقت والمفاوضات مع إدارة النادي امر طبيعي.. ومن المؤكد استمرارهما مع الاهلي".

وأضاف: "مسألة التجديد لا تؤثر علي شكل وأداء اللاعبين داخل الملعب وهذا أمر جيد".





وواصل: "عبد الله السعيد لاعب مهم بالنسبة للجهاز الفني للأهلي، وحل فني لأي أزمة داخل الملعب ولا يمكن الاستغناء عنه".





وأتم: "هناك حالة من التنافس بين لاعبي الأهلي تساعد كل لاعب علي إظهار أفضل ما لديه، وذلك ساهم في تألق معظم اللاعبين مثل وليد سليمان وكذلك إسلام محارب الذي أصبح أفضل بديل في الدوري المصري حاليًا".