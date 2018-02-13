نجل سامي عنان: والدي بصحة جيدة ويعامل باحترام ولا يشتكي من شيء

قال الدكتور سمير سامي عنان، نجل الفريق سامي عنان، تعقيبًا على تصريحات المستشار هشام جنينة بشأن والده إن الفريق لم يفصح يوما عن أي معلومة بشأن عمله بالقوات المسلحة، مضيفا: "عندما كنت أسأله كان يرد بابتسامة.. وإذا حاولت النقاش معه حول فترة 25 يناير كان يقول أن الجميع لا يري الصورة كاملة".





وأضاف "عنان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الفريق سامي عنان داخل القوات المسلحة الذى قضى فيها عمره وهو المكان الأمن له"، متابعا: "الفريق يقول أنه يجلس مع أصدقائه وزملائه ولا يشتكى من شيء وينال احترام القائد الكبير في القوات المسلحة وصحته جيدة جدا".





ونوه أنه ليس لديه معلومات بشأن تلقي والده رسائل تهديد، معلقا: "الدولة مش ضعيفة عشان تهدد.. الدولة لما تحب تأخذ إجراء تأخذه رسمي".





واستطرد قائلًا: "الفريق لم يحضر مستند أو أي أوراق تخص القوات المسلحة إلى منزله"، منوها أن جماعة الإخوان تحاول استغلال والده للترويج لوجود انقسام في المؤسسة العسكرية.



