مدرب الأهلي: نتمني تتويج وليد أزارو بلقب هداف الدوري
الثلاثاء 13/فبراير/2018 - 10:57 م
علاء خليف
تحدث سيد معوض مدرب الأهلي عن أسباب تأخر تألق المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق مع الأهلي بعد الإنضمام إليه قادمًا من الدفاع الحسني الجديدي.
وقال "معوض" في تصريحات لبرنامج "الحريف": "الجهاز الفني كان لديه قناعات مختلفة عن ازارو في ظل هجوم الجميع علي اللاعب".
وأضاف: "أختلاف الاجواء في مصر والدوري المصري بالإضافة لتأخر إنسجام اللاعب مع الفريق ومنافسته مع مهاجم كبير بحجم عماد متعب كانت صعوبات واجهت "أزارو" في بداية إنضمامه للأهلي".
وواصل: " مع مرور الوقت ومنح "ازارو" الدعم والثقة استطاع تخطي كافة الصعوبات وتألق بشكل لافت مع الأهلي".
وأتم: "لاعبو الأهلي من أسباب تألق أزارو ووصوله لمستواه الحالي، ونتمني تتويجه بلقب هداف الدوري، وأن يكون مؤثر مع الفريق في بطولة أفريقيا".
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