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منتخب مصر يعلن ضم الشحات لمعسكر مارس المقبل

الثلاثاء 13/فبراير/2018 - 10:57 م
منتخب مصر يعلن ضم الشحات لمعسكر مارس المقبل
الشحات
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علاء خليف
 

أوضح أسامة نبيه المدرب العام للمنتخب الوطني عن موقف الجهاز الفني للفراعنة بقيادة الارجنتيني "كوبر" من ضم حسين الشحات لاعب المقاصة المعار للعين الإماراتي لمعسكر المنتخب القادم المقرر إقامته في مارس المقبل.


وقال "نبيه" في تصريحات لبرنامج "الحريف" :"حسين الشحات لاعب مميز ويسير بخطي ثابتة مع العين الاماراتي وكان يؤدي بشكل جيد مع المقاصة قبل سفره للإمارات وإن شاء الله سيكون ضمن المجموعة المختارة لمعسكر مارس المقبل".


وأضاف: "لا يمكن تحديد عدد العناصر الجديدة المقرر إنضمامها اللمنتخب في الفترة القادمة خوفًا من أي ظروف طارئة، تتسبب في تغيير خطط الفراعنة مثل إصابة محمد عواد المفاجئة رغم مطالبة الكثيرين بإنضمامه للمنتخب".

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