منتخب مصر يعلن ضم الشحات لمعسكر مارس المقبل

أوضح أسامة نبيه المدرب العام للمنتخب الوطني عن موقف الجهاز الفني للفراعنة بقيادة الارجنتيني "كوبر" من ضم حسين الشحات لاعب المقاصة المعار للعين الإماراتي لمعسكر المنتخب القادم المقرر إقامته في مارس المقبل.





وقال "نبيه" في تصريحات لبرنامج "الحريف" :"حسين الشحات لاعب مميز ويسير بخطي ثابتة مع العين الاماراتي وكان يؤدي بشكل جيد مع المقاصة قبل سفره للإمارات وإن شاء الله سيكون ضمن المجموعة المختارة لمعسكر مارس المقبل".



