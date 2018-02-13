أبرز وأهم أخبار اليوم الثلاثاء 13/2/2018 بمحافظة قنا

شهدت محافظة قنا اليوم الثلاثاء،العديد من الأحداث الهامة أبرزها حيث تفقد محافظ قنا، اللواء عبدالحميد الهجان سير العمل بمحطة مياه الشرب النقالى المرشحة بقرية كوم الضبع للإطمئنان على انتظام وصول مياه الشرب لكافة الأهالى مشيرا الى ان المحطة تعمل بطاقة 25 ثانية.



كما شهد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، الحفل الفني الذى نظمته إدارة النشاط الفني بالجامعة بحضور الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأشاد رئيس الجامعة بالعروض الفنية، والتي عبرت عن مواهب واعدة للطلاب.



وأعلن الدكتور أسامة حسين عبد اللاه، مدير عام مستشفيات قنا الجامعية، بدء العمل بوحدة الفيروسات الكبدية بمبنى العيادات بحرم جامعة جنوب الوادي، بالتعاون مع اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.