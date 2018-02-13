أسامة نبيه: الحصول على جوازات سفر اللاعبين لا يعني انضمامهم للمنتخب

أكد أسامة نبيه المدرب العام للمنتخب الوطني أن الجهاز الإداري للمنتخب طلب جوازات سفر 35 لاعبًا استعدادًا لمعسكر مارس المقبل.





وقال "نبيه" في تصريحات لبرنامج "الحريف": الحصول علي جوازات السفر من اللاعبين إجراء مُعتاد من الجهاز الإداري ولا يعني إستدعاء كل هؤلاء اللاعبين للإنضمام للمنتخب الوطني".



