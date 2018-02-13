ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أسامة نبيه: الحصول على جوازات سفر اللاعبين لا يعني انضمامهم للمنتخب

الثلاثاء 13/فبراير/2018 - 10:57 م
أسامة نبيه: الحصول على جوازات سفر اللاعبين لا يعني انضمامهم للمنتخب
نبيه
طباعة
علاء خليف
 

أكد أسامة نبيه المدرب العام للمنتخب الوطني أن الجهاز الإداري للمنتخب طلب جوازات سفر 35 لاعبًا استعدادًا لمعسكر مارس المقبل.


وقال "نبيه" في تصريحات لبرنامج "الحريف": الحصول علي جوازات السفر من اللاعبين إجراء مُعتاد من الجهاز الإداري ولا يعني إستدعاء كل هؤلاء اللاعبين للإنضمام للمنتخب الوطني".


وأضاف: " الجهاز الفني للمنتخب يحرص علي أن تكون قاعدة الإختيار كبيرة تحسبًا لأي ظروف طارئة".

وتابع: " طلبنا جوازات سفر 35 لاعبًا في الفترة الحالية تحسبًا للإصابات".


وأتم: "لاتوجد أزمات تواجه الجهاز الفني لمنتخب مصر وجاهزون لأي صعوبات..ولا يزال أمامنا الكثير من الوقت لإيجاد حلول لأي مشاكل في بعض المراكز بالمنتخب وفي مقدمتها مركز "رأس الحربة" ".

المزيد عن: منتخب مصر مصر كورة كرة رياضة اسامة نبيه
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
برأيك من هو أبرز لاعب يستحق التواجد بالمنتخب الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
سيدني إف سي - أستراليا
-
x
10:30
-
سوون سامسونج - كوريا الجنوبية
جوانجزو إيفرجراند - الصين
-
x
11:00
-
بوريرام يونايتد - تايلاند
كاشيما انتلرز - اليابان
-
x
12:00
-
شنجهاي شنهوا - الصين
جيجيو يونايتد - كوريا الجنوبية
-
x
12:45
-
سيريزو أوساكا - اليابان
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الزمالك
-
x
17:00
-
وادي دجلة
الاتحاد السكندري
-
x
19:30
-
الداخلية
دوري أبطال أوروبا
بورتو - البرتغال
-
x
21:45
-
ليفربول - إنجلترا
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
21:45
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
شباب أطلس خنيفرة
-
x
17:00
-
الدفاع الحسني الجديدي
الرجاء الرياضي
-
x
17:00
-
أولمبيك خريبكة
الفتح الرباطي
-
x
19:00
-
الوداد الرياضي
إتحاد طنجة
-
x
19:00
-
نهضة بركان
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/14/2018 12:20:04 AM