أسامة نبيه: الحصول على جوازات سفر اللاعبين لا يعني انضمامهم للمنتخب
الثلاثاء 13/فبراير/2018 - 10:57 م
علاء خليف
أكد أسامة نبيه المدرب العام للمنتخب الوطني أن الجهاز الإداري للمنتخب طلب جوازات سفر 35 لاعبًا استعدادًا لمعسكر مارس المقبل.
وقال "نبيه" في تصريحات لبرنامج "الحريف": الحصول علي جوازات السفر من اللاعبين إجراء مُعتاد من الجهاز الإداري ولا يعني إستدعاء كل هؤلاء اللاعبين للإنضمام للمنتخب الوطني".
وأضاف: " الجهاز الفني للمنتخب يحرص علي أن تكون قاعدة الإختيار كبيرة تحسبًا لأي ظروف طارئة".
وتابع: " طلبنا جوازات سفر 35 لاعبًا في الفترة الحالية تحسبًا للإصابات".
وأتم: "لاتوجد أزمات تواجه الجهاز الفني لمنتخب مصر وجاهزون لأي صعوبات..ولا يزال أمامنا الكثير من الوقت لإيجاد حلول لأي مشاكل في بعض المراكز بالمنتخب وفي مقدمتها مركز "رأس الحربة" ".