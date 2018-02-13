كورة لايف مشاهدة ماتش توتنهام ويوفنتوس yalla shoot اونلاين الشوط الثاني دوري ابطال اوروبا
الثلاثاء 13/فبراير/2018 - 10:57 م
الفجر الرياضي
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معلومات عن مباراة يوفنتوس الإيطالي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي البطولة دوري ابطال أوروبا، القنوات الناقلة بي إن سبورت اتش دي 1، الملعب يوفنتوس أرينا، المعلق حفيظ دراجي.
موعد مباراة يوفنتوس الإيطالي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي في تمام الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت السعودية، العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر.
كورة لايف بث مباشر مباراة توتنهام ويوفنتوس اليوم الثلاثاء في دوري ابطال اوروبا.
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