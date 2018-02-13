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وزارة الفلاحة تنظم دورة تدريبيّة للإعلاميين للتحسيس بالاقتصاد في الماء

الثلاثاء 13/فبراير/2018 - 10:55 م
وزارة الفلاحة تنظم دورة تدريبيّة للإعلاميين للتحسيس بالاقتصاد في الماء
الإقتصاد في الماء
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محمد وليد الجموسي
 
تنظم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني بتونس دورة تدريبية حول "الموارد المائية في تونس بين العرض والطلب" لفائدة  15 إعلاميا من مختلف المؤسسات الإعلامية وذلك  يومي 15 و16 فيفري 2018  وتهدف هذه الدورة الى تشريك الاعلام لنقل المعلومة ونشرها على أوسع نطاق، بهدف التوعية والتحسيس بضرورة الاقتصاد في الماء والتصرف الرشيد والانخراط الفاعل في الحملة الوطنية للاقتصاد في الماء "الماء ليك ولاولادك".
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