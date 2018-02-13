بدء العمل بوحدتي الفيروسات الكبدية وحقن أورام الكبد بقنا الجامعي (صور)

أعلن الدكتور أسامة حسين عبد اللاه، مدير عام مستشفيات قنا الجامعية، اليوم الثلاثاء، بدء العمل بوحدة الفيروسات الكبدية بمبنى العيادات بحرم جامعة جنوب الوادي بالتعاون مع اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.





وأشار إلى أن تلك الوحدة تأتي في إطار الخطة الشاملة التي يرعاها الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي للارتقاء وتوفير جميع الخدمات الطبية بمستشفيات قنا الجامعية بإشراف الدكتور حمدي حسين عميد كلية الطب بقنا.



وأكد الدكتور علي عبد الرحمن غويل، رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية بطب قنا والمستشفيات الجامعية، على أهمية وحدة الفيروسات الكبدية بمستشفى قنا الجامعي في إطار سعي الدولة للقضاء على الفيروسات الكبدية.





وأوضح أن التقدم للحصول على العلاج متاح مجانًا لجميع المرضى، مضيفًا أن بدء العمل بوحدة الفيروسات الكبدية تزامن مع بدء العمل بوحدة حقن أورام الكبد بمستشفيات قنا الجامعية لتوفير العلاج الشامل والفعال لجميع حالات ومراحل مرض الالتهاب الفيروسي بكافة أنواعه حيث تضم وحدة حقن أورام الكبد مجموعة من أحدث الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية لحقن البؤر السرطانية والقضاء عليها من خلال فريق عمل على مستوى كبير من التدريب والخبرة في هذا المجال.



وأضاف الطبيب حاتم محمود اليمني، مدير وحدة الفيروسات الكبدية، أن الوحدة تقدم العلاج مجانًا من خلال بروتوكولات علاجية تتراوح من 3 إلى 6 أشهر تبعًا لمدى احتياج الحالة تحت إشراف أساتذة قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية ومعاونيهم.





وأضاف أن باب التسجيل مفتوح لجميع المرضى بمحافظة قنا من خلال التوجه الى مقر الوحدة بمبنى العيادات الخارجية بحرم جامعة جنوب الوادي بقنا وتسجيل الرقم القومي ثم صرف العلاج والمتابعة الدورية، وتفتح الوحدة أبوابها جميع أيام الأسبوع ماعدا يوم الجمعة من الساعة الثانية عشر ظهرًا حتى الثالثة عصرًا.





ولفت إلى أنه تم بالفعل صرف العلاج لأول الحالات التي تم تسجيلها بالوحدة، زتم توفير علاج فيروس "سي" حاليًا مع توفير علاج فيروس "بي" في القريب العاجل.