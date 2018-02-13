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قريبا.. خدمة يوتيوب Red ستتوفّر لأكثر من 100 دولة حول العالم

الثلاثاء 13/فبراير/2018 - 10:52 ص
قريبا.. خدمة يوتيوب Red ستتوفّر لأكثر من 100 دولة حول العالم
يوتيوب Red
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أعلنت Susan Wojcicki، الرئيسة التنفيذية لمنصّة يوتيوب، أن خدمة Red المدفوعة ستصل قريبًا لمجموعة جديدة من الدول لتتوفر بذلك في أكثر من 100 دولة حول العالم.

ولم تُحدّد الرئيسة التنفيذية الدول أو موعد البدء في التوسّع، إلا أن الشركة والتغييرات الأخيرة التي قامت بها عبر توقيع عقود حصرية لإنشاء محتوى خاص بها، تُظهر رغبتها في السير على خُطا “نت فليكس”.

وكان الهدف من يوتيوب Red توفير إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو دون إعلانات مع الاستماع للموسيقى دون الحاجة لفتح التطبيق. لكن الشركة قامت فيما بعد بإضافة محتوى حصري وإنشاء برامج خاصّة للمُشتركين في الخدمة، بما في ذلك أفلام ومُسلسلات أيضًا.

وتجدر الإشارة إلى أن يوتيوب أطلقت أيضًا خدمة Youtube TV التي تجمع مجموعة من القنوات والشبكات في اشتراك واحد، إلا أنها محصورة فقط في بعض الولايات الأمريكية.
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