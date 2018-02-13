ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

القضاء البريطاني ينظر في إسقاط الحكم الصادر بحق أسانج

الثلاثاء 13/فبراير/2018 - 10:51 ص
القضاء البريطاني ينظر في إسقاط الحكم الصادر بحق أسانج
جوليان أسانج
طباعة
وكالات
 

تنظر محكمة "واستمتيستر" في لندن، اليوم الثلاثاء، في طلب جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس، في إسقاط الحكم السابق الصادر بحقه، القاضي باعتقاله.

 

وقرر القضاء البريطاني، الثلاثاء الماضي، إبقاء مذكرة التوقيف بحق مؤسس موقع ويكيليكس (46 عاما) الذي لا يزال محتميا في سفارة الإكوادور في لندن منذ 2012 خوفا من أن تعتقله الشرطة البريطانية.

 

ويعني هذا القرار أن أسانج سيعتقل إذا غادر سفارة الإكوادور في لندن، التي يتخذ منها ملجأ له منذ خمس سنوات.

 

منحت سفارة الإكوادور أسانج حق اللجوء والحصانة الديبلوماسية لكن السلطات الأمنية البريطانية تصر على إلقاء القبض عليه في انتظار قرار القاضي، الذي أجل الملف للمرة الثالثة في أقل من شهر.

 

المزيد عن: جوليان أسانج بريطانيا القضاء البريطاني إسقاط الحكم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع أن تنجح العملية "سيناء 2018" في القضاء على كافة البؤر الإرهابية ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
ميلبورن فيكتوري - أستراليا
-
x
10:30
-
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
كاواساكي فرونتال - اليابان
-
x
12:00
-
شنجهاي - الصين
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
-
x
12:30
-
كاشيوا ريسول - اليابان
تيانجين جوانجيان - الصين
-
x
14:00
-
كيتشي - هونج كونج
بیرسبولیس - إيران
-
x
15:45
-
ناساف كارشي - أوزبكستان
الوصل - الإمارات
-
x
17:00
-
السد - قطر
الريان - قطر
-
x
17:10
-
استقلال طهران - إيران
الهلال - السعودية
-
x
19:25
-
العين - الإمارات
كأس الإتحاد الآسيوي
ظفار - عمان
-
x
17:30
-
الأنصار - لبنان
الفيصلي - الأردن
-
x
19:00
-
الوحدة - سوريا
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الإسماعيلي
-
x
تأجلت
-
المصري البورسعيدي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
اتحاد بن قردان
-
x
15:00
-
النادي البنزرتي
دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بازل - سويسرا
-
x
21:45
-
مانشستر سيتي - إنجلترا
الدوري الأوروبي
سرفينا زفيزدا - صربيا
-
x
19:00
-
سسكا موسكو - روسيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/13/2018 12:00:01 PM