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هنري: محمد صلاح أضاف شيئا لكرة القدم

الثلاثاء 13/فبراير/2018 - 10:37 ص
هنري: محمد صلاح أضاف شيئا لكرة القدم
تييري هنري
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الفجر الرياضي
 
كشف تييري هنري أسطورة نادي أرسنال عن أمنيته أن يتفوق الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول على هاري كين نجم توتنهام وينهي الدوري الإنجليزي في صدارة ترتيب الهدافين.


وقال هنري خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "أتمنى فوز محمد صلاح بالجائزة لأنها ستكون قصة عظمية.. هاري كين لو حصد اللقب سيكون أمر جيد لأنه سيكون لقبه الثالث على التوالي".

وأضاف هنري: " لا أتذكر أي لاعب قدم ما قدمه محمد صلاح في أول موسم له.. أعتقد أن صلاح أضاف شيئًا لكرة القدم فأنا أحب طريقة لعبه، ولكن هاري كين سيواصل القتال".

ويحتل محمد صلاح المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا خلف هاري كين المتصدر بـ23 هدفًا.


المزيد عن: هاري كين محمد صلاح ليفربول تييري هنري الدوري الانجليزي
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