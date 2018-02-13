ديكور حارة السبكي يستقبل تصوير "قرمط بيتقرمط لـ أحمد آدم

استأنف النجم أحمد آدم، مشاهده في فيلمه الجديد "قرمط بيتقرمط"، بحارة السبكي في ديكور قهوة القرموطي بنزلة السمان، وجمعت المشاهد بينه وبين الفنان وليد فواز ومحمود حافظ، ويواصل صناع العمل ببناء مقبرة أجداد القرموطى استعدادًا لتصوير المشاهد الخاصة داخل المقبرة الأيام الأسبوع المقبل.









ويقدم أحمد آدم فى "قرمط بيتمرمط" شخصية القرموطى الشهيرة من جديد بعد تحقيقه نجاحات كبيرة من خلالها، حيث قدمها لأول مرة فى حلقات برنامجه التليفزيونى الشهير "سر الأرض" عام 1994، وبعد النجاح الساحق للشخصية وانتشارها بشكل كبير ظهر بها فى السينما للمرة الأولى فى فيلم "معلش إحنا بنتبهدل" عام 2005، وبعد 12 عامًا أعاد تقديمها مرة أخرى في فيلم "القرموطى فى أرض النار" الذى عرض فى يناير الماضي.









فيلم "قرمط بيتمرمط" من تأليف الراحل عبد الله حسن وإخراج أسد فولاد كار، ويقدم فيه أحمد آدم شخصية القرموطى الشهيرة من جديد بعد تحقيقه نجاحات كبيرة، ويشاركه البطولة دينا فؤاد، ووفاء عامر، ووليد فواز، وانتصار، وبيومى فؤاد، ومحمد ثروت، وإنتاج أحمد السبكي.