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أمريكا تقدم 200 مليون دولار إضافية لدعم المناطق المحررة من "داعش" في سوريا

الثلاثاء 13/فبراير/2018 - 10:37 ص
أمريكا تقدم 200 مليون دولار إضافية لدعم المناطق المحررة من داعش في سوريا
ريكس تيلرسون
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وكالات
 

أعلن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، ريكس تيلرسون، اليوم الثلاثاء 13 فبراير، أن أمريكا قدمت 200 مليون دولار إضافية لدعم الاستقرار في المناطق المحررة في سوريا من سيطرة تنظيم "داعش".

 

وأشار تيلرسون إلى دعم بلاده لجهود الاستقرار في سوريا بـ200 مليون دولار.

 

وأكد الوزير أن 98 % من الأراضي التي سيطرت عليها "داعش" تم تحريرها.

 

وشدد وزير الخارجية على أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف إلى جانب تركيا في حربها ضد الإرهاب.

 

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التحالف الدولي ضد "داعش" في الكويت.

المزيد عن: سوريا ريكس تيلرسون داعش المناطق المحررة 200 مليون دولار
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