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عاجل.. محكمة الاحتلال تطرد متضامنين وصحفين من قاعة محاكمة عهد التميمي

الثلاثاء 13/فبراير/2018 - 10:34 ص
عاجل.. محكمة الاحتلال تطرد متضامنين وصحفين من قاعة محاكمة عهد التميمي
عهد التميمي
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أسماء العزب
 

طردت محكمة الاحتلال الاسرائيلية، متضامنين وصحفين من قاعة محاكمة عهد التميمي.

                       

ووجهت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، لعهد التميمي، 12 تهمة منها الاعتداء على جنود والتحريض على العنف، ومنعتها من الإدلاء بأي تصريحات في قاعة المحكمة.


 وكانت عهد 17 عامًا، قد ظهرت في مقطع فيديو وهي تصفع وتضرب جنديين إسرائيليين كانا يحاولان اقتحام ساحة منزل عائلتها أثناء احتجاج في بلدة النبي صالح، مسقط رأس عهد.

                                                                                        

وانتقدت جماعات حقوق إنسان والاتحاد الأوروبي وغيرهم، تعامل إسرائيل مع عهد، حيث سلط ذلك الضوء على نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي يمثل أمامها الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية.

المزيد عن: محاكمة عهد التميمي فلسطين عهد التميمي اسرائيل 12 تهمة
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