خبير أمني: تخفيف العبء عن أهالي سيناء دليل على مراعاة أوضاعهم









قال العميد عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن القبض على جنسيات أجنبية فى إطار العملية الشاملة سيناء 2018، دليل على تورط أجهزة مخابرات ودول بعينها، فى استهداف الأمن القومى المصرى.





وأضاف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح ON"، والذى يذاع على قناة ON E، أن تلك العناصر تم إعدادها وتدريبها من أجل تنفيذ أعمال ضد الدولة المصرية، والمساس بالأمن القومى المصرى.





وشدد "العمدة"، على أن هناك مجموعة من الأعمال والخطوات التى تدخل ضمن إطار الأنشطة التدريبية استعدادًا لأى تهديدا يرد من أى منطقة، مبينا أن تخفيف العبء عن أهالى سيناء وتوفير السلع التموينية لضمان عدم تأثرهم بالأحداث الجارية دليل على مراعاة الأوضاع الخاصة التى يعيشها أهالينا هناك.







