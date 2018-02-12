خاص.. الجمعية العمومية للمصري تدعو لاجتماع طارئ الأربعاء المقبل لسحب الثقة من حلبية

أعلنت الجمعية العمومية للنادي المصري، انعقاد جمعية عمومية غير عادية يوم الاربعاء القادم، لحشد عدد أكبر لسحب الثقة من مجلس إدارة النادي الحالي برئاسة سمير حلبية.

وحضر مايقرب من 400 عضو اليوم لسحب الثقة، على خلفية ازمة تذاكر مباراة المصري في البطولة الكونفيدرالية وبيعها بالسوق السوداء.

ووعد أعضاء مجلس إدارة النادي المصرى الجمعية العمومية بأن المباراة القادمة سيتم دخول الاعضاء بالكارنية.