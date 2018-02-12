ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

متحدث "المترو" يكشف تفاصيل توقف الخط الأول

الإثنين 12/فبراير/2018 - 10:31 م
متحدث المترو يكشف تفاصيل توقف الخط الأول
مترو الأنفاق - أرشيفية
طباعة
كرستينا عياد
 
أعلن أحمد عبد الهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن حدوث عطل بالخط الأول للمترو "حلوان - المرج" ليصبح التشغيل من محطة المرج حتى محطة دار السلام فى الاتجاهين وتشغيل من محطة دار السلام حتى محطة حلوان سكة مفرد طالع نازل بسبب حدوث شرز بالشبكة الكهربائية الهوائية بمحطة طره بسبب سقوط الأمطار.

وأضاف "عبد الهادي"، أنه تم انتقال فريق الطوارئ بمكان العطل لإصلاحه بحيث يتم التشغيل الآن من المرج إلى السيدة زينب في الاتجاهين ومن طره البلد حتى حلوان سكة واحدة مفرد "طالع نازل"، والحركة متوقفة من محطة طره البلد حتى محطة السيدة زينب. 
المزيد عن: طره البلد توقف مترو الأنفاق توقف المترو أخبار مصر أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع أن تنجح العملية "سيناء 2018" في القضاء على كافة البؤر الإرهابية ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ديبورتيفو لاكورونا
-
x
22:00
-
ريال بيتيس
الدوري البرتغالي الممتاز
موريرينسي
-
x
22:00
-
إستوريل
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
-
x
22:00
-
وست بروميتش ألبيون
دوري أبطال آسيا
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
5
x
13:00
0
الوحدة - الإمارات
الدحيل - قطر
0
x
15:15
1
ذوب آهن اصفهان - إيران
الجزيرة - الإمارات
3
x
17:30
2
الغرافة - قطر
تركتور سازي تبريز - إيران
0
x
17:30
1
الأهلي - السعودية
كأس الإتحاد الآسيوي
العهد - لبنان
1
x
15:00
1
الزوراء - العراق
القوة الجوية - العراق
2
x
17:00
2
الجزيرة - الأردن
المالكية - البحرين
4
x
17:15
1
السويق - عمان
الجيش - سوريا
0
x
17:30
0
المنامة - البحرين
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
طنطا‏
0
x
14:30
1
طلائع الجيش
الأهلي
5
x
18:00
2
المقاولون العرب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/12/2018 11:40:01 PM