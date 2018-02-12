متحدث "المترو" يكشف تفاصيل توقف الخط الأول

أعلن أحمد عبد الهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن حدوث عطل بالخط الأول للمترو "حلوان - المرج" ليصبح التشغيل من محطة المرج حتى محطة دار السلام فى الاتجاهين وتشغيل من محطة دار السلام حتى محطة حلوان سكة مفرد طالع نازل بسبب حدوث شرز بالشبكة الكهربائية الهوائية بمحطة طره بسبب سقوط الأمطار.



