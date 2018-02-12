متحدث "المترو" يكشف تفاصيل توقف الخط الأول
الإثنين 12/فبراير/2018 - 10:31 م
كرستينا عياد
أعلن أحمد عبد الهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن حدوث عطل بالخط الأول للمترو "حلوان - المرج" ليصبح التشغيل من محطة المرج حتى محطة دار السلام فى الاتجاهين وتشغيل من محطة دار السلام حتى محطة حلوان سكة مفرد طالع نازل بسبب حدوث شرز بالشبكة الكهربائية الهوائية بمحطة طره بسبب سقوط الأمطار.
وأضاف "عبد الهادي"، أنه تم انتقال فريق الطوارئ بمكان العطل لإصلاحه بحيث يتم التشغيل الآن من المرج إلى السيدة زينب في الاتجاهين ومن طره البلد حتى حلوان سكة واحدة مفرد "طالع نازل"، والحركة متوقفة من محطة طره البلد حتى محطة السيدة زينب.
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