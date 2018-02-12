العبادي يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي آليات إعادة إعمار العراق

إلتقي رئيس الوزراء العراقي "حيدر العبادي"، اليوم الإثنين، وزير الخارجية الفرنسي "جان ايف لودريان" لمناقشة تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلي دعم العراق في عمليات إعادة الإعمار، ورؤية العراق في التنمية الاقتصادية، إضافة إلى مناقشة الأوضاع في المنطقة.





وذكر بيان للدائرة الإعلامية في الحكومة العراقية، أن وزير الخارجية الفرنسي أكد، خلال الاجتماع "استمرار فرنسا بدعم العراق في مرحلة البناء والإعمار وأن استقرار العراق سيكون فرصة ونموذجاً في المنطقة للإصرار على التحرير والبناء".





وشدد على "أهمية مؤتمر إعمار العراق الذي يعقد في الكويت بعد خروج العراق منتصراً على داعش وتحرير أراضيه وأن العراق بحاجة حالياً للإعمار وأن فرنسا ستشارك بقوة في هذا المؤتمر".





يذكر أن مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، انطلق اليوم الإثنين بمشاركة أكثر من 74 جهة من دول ومؤسسات مالية ونقدية متخصصة.