أحد الفائزين بأرض بالمغرة: المليون ونصف فدان فرصة لمشاركة الجميع في المشروعات القومية

قال العقيد أحمد الليثي أحد الفائزين بأرض في منطقة المغرة، إن المليون ونصف فدان مشروع قومي وفرصة لفئات كبيرة من المجتمع للدخول في المشروعات القومية.



وأضاف في لقائه ببرنامج "من سيزرع المليون"، أنهم قدموا مثل أي شخص في القرعة الخاصة بأرض المغرة وفازوا في القرعة، مؤكدًا أنهم عملوا قبل ذلك في الصحراء الغربية وكانوا متحمسين للمشاركة في زراعة المغرة.



وأوضح أن طبيعة علمتهم كيفته التعامل مع الصحراء، مضيفًا: "الحمد لله قدمنا في القرعة وربنا كرمنا ويكرم الجميع إن شاء الله".