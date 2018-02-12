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وكيل "أوقاف البحيرة": المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب قومي وديني (صور)

الإثنين 12/فبراير/2018 - 10:35 م
وكيل أوقاف البحيرة: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب قومي وديني (صور)
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إسلام أمين
 
عقد مجمع إعلام دمنهور بمحافظة البحيرة، ندوة بعنوان "المشاركة في الانتخابات واجب قومي وديني" وذلك بمجلس مدينة أبو حمص، حاضرها الشيخ محمد شعلان، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة.

وأكد "شعلان" أن المشاركة في الانتخابات وغيرها من المشاركة في الاستحقاقات السياسية والاجتماعية المختلفة هي واجب وطني ومطلب شرعي من اجل إعلاء مفهوم الدولة وترسيخ روح الوطنية والمشاركة بما يتوافق مع صحيح الدين.

وأشار "شعلان" إلي أن دور الأوقاف وأئمة الدين والدعاة في حضور الندوات وتنظيم القوافل الدينية للتوعية ضد التحديات التي تواجهنا وتهدد أمننا وسلامتنا ومستقبلنا وتغييب عقول الشباب وأكد علي ضرورة ترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء وحب الوطن ووسطية الإسلام.

وأوضح أن المشاركة وإبداء الرأي وتعميق روح الانتماء هو من أساسيات الشريعة والدين فالمشاركة واجب ديني وضرورة اجتماعية فأحكام الشريعة الإسلامية قائمة في جملتا وتفصيلها على ما تقتضيه مصالح العباد، وأن المشاركة في الانتخابات تعتبر صورة من صور الديمقراطية فحب الوطن هو من صحيح ديننا ولذلك يجب أن نشارك وأن نكون بجانب بلدنا مصر.
وكيل "أوقاف البحيرة": المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب قومي وديني (صور)
وكيل "أوقاف البحيرة": المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب قومي وديني (صور)
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