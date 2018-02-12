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أحد المشاركين في قرعة بئر العبد: "قدمت واترفضت عشان شهادة الجنسية"

الإثنين 12/فبراير/2018 - 10:35 م
أحد المشاركين في قرعة بئر العبد: قدمت واترفضت عشان شهادة الجنسية
السيد أمين
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أمنية فوزي
 

قال السيد أمين أحد المشاركين في قرعة منطقة بئر العبد، إنه قدم في القرعة مثل باقي المستثمرين ولكنه لم يفوز في القرعة الأولى، وبعدها بشهر عقد مزاد لبيع أراضي ببئر العبد وتقدم للمزاد وحصل على قطعة أرض هناك.

وأضاف في لقائه ببرنامج "من سيزرع المليون"، أنه كان من شروط التقدم للمزاد هو شهادة الجنسية وعند السؤال أخبروه أنها مطلوبة فقط لأهالي سيناء، مؤكدًا أنه بعد الفوز بقطعة الأرض طلب منه التقدم بشهادة الجنسية مرة آخرى.

وأوضح أن شهادة الجنسية في حاجة إلى شهادة ميلاد الجد أو الأب وأن يكون قبل مواليد 48 وأن تكون كمبيوتر وهو شئ غير متاح لـ50% من المتقدمين.
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