شارابوفا تودع بطولة قطر توتال مبكرا

أقصيت الروسية ماريا شارابوفا المصنفة أولى عالمياً سابقاً، من الدور الأول لدورة قطر الدولية للمحترفات في الدوحة، بخسارتها المفاجئة الاثنين أمام الرومانية مونيكا نيكوليسكو بثلاث مجموعات 4-6، و6-4 و6-3.

وفاجأت الرومانية المصنفة 92 عالمياً، الروسية المتوجة بخمسة ألقاب في البطولات الكبرى، في مباراة امتدت ساعتين ونصف ساعة، وارتكبت فيها شارابوفا 52 خطأ مباشراً، مقابل 17 لمنافستها.

كما فشلت شارابوفا في الاستفادة من فرص كسر الارسال المتعددة التي أتيحت لها، ولم تنجح سوى في 6 من 15.

وكانت الروسية المتوجة مرتين بلقب قطر، تشارك في الدورة بموجب بطاقة دعوة، علماً أنها عادت العام الماضي إلى الملاعب بعد إيقافها 15 شهراً لثبوت تناولها مادة محظورة.

وبلغت السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا الدور الثاني لبطولة قطر توتال الدولية المفتوحة لمحترفات التنس بتغلبها على الروسية أناستاسيا بافليوتشنكوفا 7-6 (10-8) و6-4.

وخرجت التونسية أنس جابر المشاركة ببطاقة دعوة من الدور الأول، بخسارتها أمام الصينية يينغيينغ دويان الصاعدة من التصفيات 2-6 و3-6.

وتلتقي الصينية في الدور المقبل الإسبانية غاربين موغوروزا المصنفة رابعة.

وبلغت الدور الثاني الروسية آنا بلينكوفا بتغلبها على مواطنتها إيلينا فيسنينا 6-1 و6-3، ومواطنتهما إيكاترينا ماكاروفا على الصينية شوياي جانغ 7-5 و6-صفر، والرومانية ميكاييلا بوزارنيسكو بتغلبها على الأوكرانية ليسيا تسورينكو 7-5 و6-4، والأميركية كاترين بيليس بفوزها على الروسية داريا كاساتكينا 7-5 و4-1 ثم بالانسحاب.

وصنفت الدنماركية كارولاين فوزنياكي، الأولى عالمياً، أولى في الدورة أمام مطاردتيها المباشرتين في التصنيف العالمي الرومانية سيمونا هاليب والأوكرانية إيلينا سفيتولينا.

وتشارك غالبية اللاعبات العشر الأوليات هذا الأسبوع في دورة الدوحة التي من المرجح أن تبلغ فوزنياكي وهاليب مباراتها النهائية، في تكرار لخوضهما نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في كانون الثاني/يناير. وأحرزت فوزنياكي اللقب الأسترالي، وهو باكورة ألقابها الكبرى، على حساب هاليب، وأقصتها من صدارة التصنيف العالمي.